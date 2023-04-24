Проведению «Вахты памяти» дождливая погода не мешает

Местом ее проведения поисковики традиционно выбрали лесной массив в районе хутора Мекензи на Втором кордоне, куда, невзирая на зарядивший с утра дождь, 22 апреля начали съезжаться представители севастопольских отрядов объединения «Долг», а также симферопольского поискового отряда «Партизан».

Прибыв на место, они перво-наперво принялись разбивать и обустраивать лагерь. Большинство поисковиков уже знакомы друг с другом и хорошо представляют, как действовать и где. К полудню готовых продолжить ежегодную традицию «Долга» собралось уже около двадцати человек.

Как рассказал «Севастопольской газете» боец отряда «Разведчик» Алексей Шамонин, не все поисковики будут жить целую неделю в лесу, те, у кого нет такой возможности, будут приезжать наездами.

— Как всегда, будем работать по намеченному плану, притом, что у каждого отряда – свой район поиска. Честно говоря, мы работаем круглый год, поэтому «Вахта памяти» становится своеобразным итоговым этапом и продолжением той работы, которая ведется постоянно, — рассказал А.Шамонин.

Несколько поисковиков с самого утра уже начали работать, встретить их довелось на лесной дороге — изрядно вымокнув под дождем, ребята шли по направлению к лагерю.

По словам командира отряда «Балаклавец» Александра Запорина, именно в нынешнем районе поиска проходила основная линия обороны 3-го полка морской пехоты.

— Ищем останки бойцов Великой Отечественной, буквально вчера нашли останки одного из них, правда, разбитые взрывом. Из личных вещей удалось обнаружить только ложку. Сегодня все наши только съезжаются, но мы надеемся на хорошие результаты поиска. Даже несмотря на дождливую погоду, ведь из-за дождя земля становится тяжелой и плотной, — пояснил А.Запорин.

Он также сообщил, что с прошлой Вахты памяти поисковикам удалось «поднять» останки более 60 советских бойцов, хотя более точное количество станет известно только после завершения нынешней.

— Пока работать не слишком комфортно: мокро, сыро, грязно, – усмехнулся командир отряда.

Он также пояснил, что в своей работе поисковики используют глубинный металлоискатель ТМ 808, который реагирует на глубинные сигналы. С его помощью уже удалось найти много бойцов.

— Лопаты, металлоискатели — весь необходимый инструмент у нас есть, — показал А.Запорин.

Первые результаты утреннего субботнего поиска ребята показали корреспондентам «Севастопольской газеты», выложив их на мокрую траву: пробитый пулями котелок, фляга, гильза от крупнокалиберного пулемета, кожаный офицерский подсумок для хранения запасной обоймы.

У каждого долговца — своя мотивация для того, чтобы заниматься поисковой работой. Уже в лагере еще один Александр рассказал, что поисковой работой всерьез увлекся после того, как отслужил 30 лет в Вооруженных Силах. О возможности примкнуть к «Долгу» ему сообщили знакомые.

— Достаем останки бойцов из земли, в которой они пролежали столько лет. Порой собираем по косточкам, иногда удается собрать весь скелет, чтобы потом захоронить бойца, как это положено по христианским обычаям. Судя по всему, этот процесс будет длится еще очень долго, — вздохнул наш собеседник.

Свою тревожность он объяснил тем, что процесс поиска может в будущем прерваться из-за того, что часть здешних территорий уже находится в частных руках.

— Пока все вопросы решаются, но есть свои нюансы, — дипломатично ушел от подробного разговора на эту тему А.Запорин.

Он также признался, что опыт поисковой работы научил его многому. Например, как определить возраст найденного бойца и даже воссоздать его образ. Об одном таком бойце он рассказывает, что это, вероятно, был совсем молодой парень.

— Воевать пришел недавно, с «фрица» снял берцы. Форсивый пацан, видно, был, а кости — еще почти детские. В каком бою погиб, сказать трудно, может, в первом своем, возможно, и выстрелить-то не успел, — пожимает плечами поисковик.

Нынешняя «Вахта памяти» продлится неделю, до 30 апреля. Ее традиционным завершением станет торжественное захоронение 5 мая останков бойцов на Мемориальном братском кладбище советских воинов — участников второй обороны и освобождения Севастополя, расположенном в районе поселка Дергачи.