Последствия ночной атаки морских дронов поручено устранить

Выбитые стекла в четырех домах, выявленные на утро после ночной атаки морских беспилотников 24 апреля на Севастополь, поручено оперативно заменить.

Об этом губернатор Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали. Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте», — написал глава города. По его словам, остекление окон уже ведется.

В качестве важной информации, М.Развожаев отметил, что в Стрелецкую бухту дрон не вошел.

«Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, т.е. перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд. Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», — уточнил губернатор.

Напомним, что 24 апреля, начиная с 3.30 утра была предпринята попытка очередная атаки морских дронов на севастопольские бухты. По сообщению градоначальника, один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам.

А в официальной информации Министерства обороны говорится, что дронов было три: «Сегодня около 3 часов 30 минут (мск) киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет».