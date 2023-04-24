Один дрон уничтожили, второй взорвался сам

Силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) уничтожили один надводный беспилотник на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам. Никакие объекты не повреждены, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев в понедельник, 24 апреля.

«Сегодня начиная с 3.30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — написал губернатор.