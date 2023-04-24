К физической активности приобщат меньшую половину жителей Севастополя

Управление по делам молодежи и спорта планирует в этом году приобщить к занятиями физкультурой и спортом 233,5 тысяч горожан в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни».

Судя по отчету управления, число спортивных севастопольцев растет с каждым годом. Показатель доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, удалось увеличить с 38,9% (почти 183 тысячи человек) в 2021 году до 44,9% (217,2 тысячи человек) в 2022-м. В 2023 году запланировано довести этот показатель до 50% от общей численности населения региона, а это 233,5 тысяч человек, говорится в отчете управления, который опубликован на сайте заксобрания Севастополя.

Впрочем, спортивные достижения жителей, судя по всему, не успевают за ростом населения города. Так, по данным Росстата в Севастополе проживает 556 304 человека, значит половина горожан — уже 278 152 человек. Это больше на 40 тысяч, чем в планах спортивных чиновников.

Основной акцент управление делает на приобщение к физической активности молодежи. Так, в прошлом году было проведено 679 молодежных мероприятий. «Общий обхват» составил 80 тысяч юных севастопольцев.