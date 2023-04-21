Забрал деньги у 18 жертв телефонных мошенников

Пожилым жителям Севастополя, Ялты и Евпатории звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что близкие родственники пенсионеров стали виновниками ДТП, а для урегулирования всех вопросов необходимо заплатить крупную сумму. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, когда он забирал пакет с денежными средствами у очередной обманутой жительницы республики. Злоумышленником оказался житель Краснодара, ранее судимый за кражу. У него изъяли мобильный телефон, банковские карты и сто тысяч рублей, похищенные у пенсионерки», — сообщили в пресс-центре МВД России.

Молодой человек пояснил, что нашел подработку курьером в одном из чатов популярного мессенджера. Он связался с анонимным администратором канала для уточнения всех условий и согласился на сотрудничество за восемь процентов от передаваемой суммы. Уже на следующий день мужчина приобрел билет на рейсовый автобус и отправился в Крым.

В целях конспирации он приезжал к потерпевшим на автомобилях такси, носил куртку с капюшоном, а лицо скрывал медицинской маской. Все полученные деньги злоумышленник перечислял на счета, подконтрольные организаторам мошеннической схемы, оставляя себе вознаграждение.

В настоящее время установлены обстоятельства хищений денежных средств у 18 граждан преклонного возраста, которые лишились в общей сложности более 6,6 миллиона рублей.

Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мероприятия, направленные на задержание организаторов противоправной деятельности, продолжаются.