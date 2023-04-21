В Балаклаве КамАЗ столкнулся с микроавтобусом

Авария произошла в пятницу, 21 апреля, в 5.50 в районе дома №51 на улице Новикова. На спуске в Балаклаву 26-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку — мокрое дорожное покрытие. На правом закруглении дороги грузовик выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Рено Мастер». 55-летний водитель «Рено» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте выясняют обстоятельства дорожного происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как сообщили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», движение, в том числе пассажирского транспорта, в районе ДТП затруднено.

«Из-за сложной дорожной обстановки на улицах Новикова, Калича, Спартаковской наблюдаются сбои в интервалах движения до 20-30 минут маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Балаклавы и Байдарской долины», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале учреждения.

С 21 апреля в Севастополе перекрыты выезды на Ялтинское кольцо. Водителям предложено воспользоваться объездом через Балаклаву, как раз по ул.Новикова.