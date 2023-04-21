Шпионил и планировал теракт

Задержанный в декабре 2022 года по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу СБУ житель Севастополя планировал совершить теракт. Он собирался поджечь одно из административных зданий, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В декабре были задержаны двое жителей Севастополя по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, они передавали данные о расположении объектов Минобороны РФ в интересах Службы безопасности Украины. Теперь же у ФСБ есть основания считать, что один из задержанных планировал теракт.

«Выявлены новые факты преступной деятельности 47-летнего гражданина РФ, задержанного в декабре 2022 года и обвиняемого в совершении государственной измены. Установлено, что житель Севастополя планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных помещений города. Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, а также создал иные условия для совершения преступления, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи с задержанием сотрудниками управления», — рассказали в пресс-службе.

Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.