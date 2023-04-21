На улице Капитанской изымут два земельных участка с объектами недвижимости

Земельные участки на улице Капитанской изымут для создания «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе».

Распоряжения об этом принято 20 апреля на заседании правительства Севастополя.

— Там изменились характеристики земельных участков, подлежащих изъятию. В связи с этим необходимо внести изменения для последующих мероприятий по изъятию этих участков, — прокомментировал первый документ директор департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Ксенофонтов.

Второе распоряжение включило предложение по изъятию земельных участков, с учетом новых характеристик.

— На основании ходатайства ГКУ «Дирекция дорожного развития» предлагается принять распоряжение и предусмотреть изъятие двух земельных участков общей площадью 1049 кв. метров и объектов недвижимости, расположенных на них, — продолжил А.Ксенофонтов.

По его словам, это также необходимо для развития транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, уточнив, что речь идет о дороге до Артиллерийской бухты.

Он же подтвердил слова губернатора Михаила Развожаева, что вносимые изменения нужны, чтобы произвести оценку земельных участков, дабы потом с ней согласиться либо пойти в суд.

Ранее сообщалось, что при реконструкции ул.Капитанской изымут в государственную собственность 20 земельных участков.