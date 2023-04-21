На Балаклавской ТЭС сработала противоаварийная автоматика

В Севастополе после аварии из-за срабатывания автоматического отключения нагрузки (АОН) восстановлено электроснабжение порядка 205 тысяч потребителей, сообщили в пресс-службе Севастопольэнерго. Причина отключения выясняется.

Около двух часов дня 21 апреля бОльшая часть Севастополя осталась без электричества. Гагаринский и Ленинский районы были обесточены полностью, Нахимовский и Балаклавский — частично. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил происшествие срабатыванием защиты АОН «в магистральных электрических сетях высокого класса напряжения».

А на сайте ГУП РК «Крымэнерго» говорится, что «в 13.54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым».

В 15.28 работы по возобновлению энергоснабжения абонентов были завершены.