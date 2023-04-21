Книга расскажет о Первой гимназии и выученных уроках

Книга состоит из трех частей. Первая — возвращает к написанной ранее книге «Нам сто лет — но мы молоды!», это рассказ об истории гимназии, ее учителях и учениках.

Сама книга была написана и издана авторским коллективом гимназии в 2015 году, через год после столетнего юбилея. Однако разве мыслимо написать вековую историю раз и навсегда, если то и дело откуда-то появляются неожиданные факты, новые архивные документы, предположения, догадки... Одна из таких догадок привела к ответу на вопрос, что «школа №1, то есть высшее начальное училище, до 1912 года — городское, а еще ранее — уездное — первое учебное заведение, открытое в Севастополе».

Но пока это все-таки версия.

«Школа меняла названия, адреса, сохраняя преемственность и что-то трудно объяснимое, но что первую делает именно первой...», – пишет в предисловии автор.

Гимназия №1, на самом деле, особое учебное заведение. Есть в ней какой-то особый внутренний дух, ощущавшийся даже в момент презентации, когда в школьном актовом зале собрались ученики трех гуманитарных классов, но не смогли пройти мимо и те, кто учатся в физико-математическом и научном.

И не только потому, что книжку написал директор, а потому что интересно.

А еще было интересно наблюдать, как выпускник школы, в прошлом музыкант, а ныне протоиерей Алексей Бондаренко, пока заполнялся зал, прямо в церковной рясе запросто сел за пианино и принялся перебирать клавиши.

Однако вернемся к книге. Ее второй раздел посвящен севастопольским народным топонимам. Их В.Оганесян настойчиво собирает уже не один год, находя в этом привлекательную фольклорность, а еще ощущение города, которое выражается в пословицах и метких фразочках.

Оно и понятно — сам автор, будучи человеком с тонким чувством юмора, улавливает и ценит шутки и приколы. Отсюда и название второй части: «Щас! С Малахова кургана разгон возьму...»

А дальше узнаем или ностальгически вспоминаем, что такое Апполоновка, Горпуха, Горячка, Лабораторка, Стрелка, Орджа, Супера, Ушаки,Молочка...

Третья часть — «Из записок филолога» — это сборник статей, сказок и рассказов.

Два из них — «Рыбку» и «Серегу» — В.Оганесян прочел прямо на презентации. Предварительно задав вопрос школьникам, прочли ли и готовы ли к диалогу.

Диалог действительно состоялся: с вопросами об образах героев — автобиографичны ли, насколько списаны характеры героев со знакомых или друзей. Еще о влиянии современной литературы на формирование характеров молодых. В ходе обсуждения даже случилось поспорить о героях рассказа «Рыбка» — кто из них главный, Вовчик или Миха, и почему.

Выступил на презентации и школьный учитель русского языка и литературы, известный поэт и член Союза писателей России Борис Бабушкин, который благословил автора на дальнейшее творчество.

Кстати, идеей новой книги В.Оганесян поделился прямо на презентации. Она состоит в том, что историю школы стоило бы изложить в художественной форме, с перемещениями во времени. И тут же, вдохновившись этой мыслью, принялся фантазировать и развивать сюжет. А что, вот и ответ на вопрос о том, как рождаются книги...

Остается процитировать, что новая книга будет интересна всем, кто помнит свои школьные годы, любит Севастополь, любит русскую литературу.