Грузчика ограбили и убили коллеги

Прокуратурой Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Севастополя 1986 и 2002 года рождения и гражданина соседнего государства 1993 года рождения. Они предстанут перед судом за разбойное нападение, организацию и совершение жестокого убийства своего знакомого.

Как полагает следствие, в Севастополе злоумышленники неофициально совместно занимались грузоперевозками. 29 марта 2022 года они совершили разбойное нападение на 52-летнего местного жителя, который также неофициально работал вместе с ними. В общей сложности они похитили у него 202 тысяч рублей, а чтобы скрыть это преступление, в тот же день убили его.

Организатором убийства выступил 28-летний гражданин соседнего государства. Он узнал, что потерпевший располагает крупной суммой денег и предложил своим коллегам похитить эти средства. Для этого они пригласили мужчину в гости якобы обсудить дела, а когда он пришел, связали и похитили у него 22 тысячи рублей и ключи. Угрозами они заставили потерпевшего рассказать, где у него дома хранится остальная сумма.

Организатор поехал в дом потерпевшего, нашел там еще 180 тысяч рублей. Чтобы скрыть разбой, он дал указание сообщникам убить пленника: его задушили. Сначала тело спрятали в трансформаторной будке, а затем вывезли на территорию заброшенного туалета в Нахимовском районе. Там труп обнаружили прохожие.

Личность убитого была установлена при помощи ДНК-экспертизы, подозреваемые были задержаны полицией.

По ходатайству следователя судом все фигуранты уголовного дела были заключены под стражу. Органами следствия собраны неопровержимые доказательства их причастности к совершению жестокого убийства, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.