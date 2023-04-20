В Севастополе не будут проводить парад 9 мая

Об окончательном решении не проводить парад в День Победы сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства города 20 апреля.

По его словам, такое решение принял командующий Черноморским флотом. Однако празднования 9 мая все же состоятся, в том числе с участием моряков-черноморцев. Будут организованы возложения цветов, поздравления ветеранов, для некоторых из них проведут парады во дворах их домов.

Мероприятия также пройдут на различных городских площадках, включая выездные артбригады. Формат празднования обсудят на следующей неделе на заседании специального штаба.

Министерство обороны РФ в марте сообщало, что военные парады, посвященные 78-й годовщине победы, запланированы в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 тысяч человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники

В начале апреля стало известно, что в Белгороде, Курске и в Крыму из соображений безопасности проведение парадов отменили.