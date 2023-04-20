В этом году виноград заплакал раньше обычного

Виноградари точно могут сказать, когда начинается не календарная, а настоящая весна: виноградная лоза начинает «плакать». Это из срезов лозы вытекает пасока. Обычно процесс начинается в апреле, но в этом году на севастопольских виноградниках он начался в марте.

«Зимой лоза впадает в спячку, а с наступлением тепла сок начинает движение по растению. Это естественный процесс, который свидетельствует о том, что корни винограда живые и работоспособные. Обычно лоза начинает «плакать» в начале апреля и заканчивает через 10-30 дней, но бывают и такие годы, что процесс затягивается до 60 дней. В этом году весна пришла рано, и в «Золотой Балке» лозы начали «плакать» в конце марта, — рассказала PR-менеджер «Золотой Балки» Варвара Снегирева.

Севастополец Андрей Кривоносов каждую весну в своем саду собирает пасоку виноградной лозы и использует ее в лечебных целях. Садовод уверен: такой сок продлевает молодость. Он очень удивился, когда организовав небольшой опрос, понял, что многие не знают ни о пасоке, ни о ее пользе.

«Я интересуюсь нашей крымской природой с самого детства. И для меня знания о пользе пасоки была как-то естественной. Я не ожидал, что мало кто знает об этом. Кстати, сбор пасоки описан еще в античной литературе. Собирать такой сок нужно с середины марта до середины апреля, до появления листьев. Ничего сложного нет: нужен только секатор и пластиковая бутылка», — рассказал А.Кривоносов.

По его словам, для сбора пасоки подойдут и старые, заброшенные виноградники. Количество сока зависит от температуры воздуха, почвы и ее влажности. От времени обрезки и от состояния корневой системы. Но три-четыре лозы вполне хватает для домашнего сбора.

На просторах интернета можно найти информацию о пользе пасоки. Любители сока лозы утверждают, что он помогает при разных заболеваниях, в том числе, дыхательной системы, при диабете и гипертонии. В его составе есть магний, кальций, железо, фосфор, калий, медь и аминокислоты. Соком, добытым из виноградной лозы, убирают веснушки, пигментные пятна и даже бородавки. Способен он и на лечение более серьезных проблем с кожей — например, экземы.

«Сок из лозы похож на березовый сок, на вкусную воду. Поскольку для пасоки всегда найдется применение, его нужно суметь не только добыть, но и сохранить для дальнейшего использования. В этом случае сок стерилизуют или хранят в прохладном месте. В некоторых случаях сок варят с сахаром, получая своеобразный сироп. А еще из пасоки можно делать вино», — поделился А.Кривоносов.

Пасока винограда нигде не продается. Ее не запасают промышленных в масштабах, а профессиональные виноградари относятся к такой идее скептически.

Виноделы не допустят к виноградникам посторонних

«Пасока для виноградарей — не столько источник витаминов, сколько признак наступившего тепла. Ряд интернет-ресурсов позиционирует пасоку как «чудодейственное средство» для красоты и оздоровления: ее сравнивают с гиалуроновой кислотой. Однако, во-первых, сбор пасоки не практикуется — виноделы в абсолютном большинстве трепетно относятся к своим лозам и едва ли готовы будут допустить к ним посторонних, а во-вторых, любые уходовые средства стоит выбирать, основываясь на рекомендациях профессионалов: дерматологов и косметологов, а не на сетевых советах», — заявили на «Золотой Балке».

Впрочем, тем, кто не пробовал пасоку, не стоит слишком огорчаться. Плоды винограда тоже продлевают молодость и содержат массу полезных веществ. Ягоды винограда богаты витаминами С, К, В, фитонутриентами, калием и медью. В винограде содержится более 150 наименований флавоноидов и других антиоксидантов. Однако больше всего полезных веществ содержится не в мякоти, а в кожуре и косточках.