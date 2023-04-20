Терапевтов и врачей общей практики будут готовить в СевГУ

О решении готовить собственных врачей на базе Севастопольского государственного университета сообщил 20 апреля на заседании правительства директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, речь идет о совместном проекте депздрава в Севастопольского госуниверситета, который уже получил лицензию на обучение студентов по специальности «лечебное дело».

На заседании же правительства приняли постановление, которым определяется порядок предоставления гранта в форме субсидии Севастопольскому госунивеситету на целевое обучение студентов.

Планируется уже в сентябре 2023 года набрать 50 целевиков с тем, чтобы через шесть лет получить 50 готовых специалистов-медиков.

«Мы будем обучать врачей-терапевтов, врачей общей лечебной практики для первичного звена. Планируется заключить трехсторонний договор между университетом, депздравом и студентом, в рамках которого выпускники будут обязаны отработать а медучреждениях города в течение пяти лет, — сказал В.Денисов.

Ранее неоднократно сообщалось о дефиците кадров в городских медучреждениях. Особую потребность город испытывает именно в терапевтах и врачах общей практики.