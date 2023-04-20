Строительство дороги в бухту Казачья продлили до 2027 года

На заседании правительства Севастополя 20 апреля принято постановление закрепляющее распределение средств субсидии из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на софинансирование мероприятий федерального проекта социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя.

Как сообщила начальник управления по реализации федеральной целевой программы развития города Севастополя Наталья Насонова, принять постановление нужно, исходя из заключенного 12 апреля между правительством Севастополя и Минстроем России дополнительного соглашения о предоставлении федеральным бюджетом субсидии на реализацию мероприятий дорожного хозяйства в 2023-2025 гг.

«Дополнительное соглашение предусматривает секвестр расходов федерального бюджета 2024-2025 годов в общей сумме 2,8 млрд рублей путем уменьшения финансирования по мероприятию программы «Строительство и реконструкция региональной автодороги Севастополь – порт «Камышовая бухта» – бухта Казачья», — сказала Н.Насонова.

На это губернатор Михаил Развожаев заметил, что сейчас идет общее сокращение расходов по всем госпрограммам. Он также выразил надежду, что по программе строительства дороги будет отдельное решение по восстановлению средств более раннего периода.

«В рамках корректировки, которая прошла недавно, уже предусмотрели средства на 2027 год, мы их уже вернули в полном объеме, — сообщила Н.Насонова.