Среди интерактивных боксеров определят сильнейшего

В Севастополе пройдет Чемпионат города по кибербоксу. Соревнования впервые состоятся в спортивном зале — в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул.Шевченко.

Победитель чемпионата поедет на Всероссийские соревнования по интерактивному боксу, которые ежегодно проходят в Москве. В прошлом году призовой фонд турнира составил пять млн рублей. Награда за первое место — 1,5 миллиона.

На сегодняшний день для участия в региональном отборочном туре зарегистрировалось 38 кибербоксеров, рассказал и.о. руководителя боксерского клуба «Фиолент» Руслан Зубачук.

Первый Кубок Севастополя по интерактивному боксу прошел в ноябре 2019 года. И с каждым годом число его участников увеличивается. В прошлом году, на турнир, в котором съехались лучшие игроки России, команду из Севастополя представлял чемпион 2021 года Сергей Скляр и финалист турнира кандидат в мастера спорта Лев Макаров. Кстати, некоторые участники решили записаться в реальные боксерские клубы.

— К нам пришли заниматься такие ребята. Они ощутили спортивный накал, эмоции и захотели стать боксерами, — говорит Р.Зубачук.

Кибербоксеры не ограничены возрастными рамками. Это могут быть люди любой профессии и с любым состоянием здоровья. Интерактивный бокс — это возможность для каждого, вне зависимости от спортивного и игрового опыта, «выйти на ринг», ощутить азарт соревнования, побороться за титул чемпиона.

На чемпионате соперники будут бороться в парах. Участники садятся друг напротив друга, каждый за свой монитор. С помощью джойстика они управляют в игре каждый своим боксером и ведут бой друг с другом. Все по правилам — три раунда по три минуты, нокауты, нокдауны.

По словам Р.Зубачука, в ФОК на Шевченко одновременно смогут соревноваться по шесть человек. Кто будет играть первым — решат с помощью жеребьевки. Остальные будут наблюдать за процессом, пока не подойдет их очередь. Соревноваться можно и без подготовки, но все-таки лучше иметь о киберспорте и компьютерных играх какое-то представление. Кстати, ученик школы, например, вполне может победить 30-летнего соперника.

Турнир пройдет на новой игровой платформе Undisputed 22 апреля, в 12.00. Победителю подарят джойстик и путевку на московский чемпионат. Организатор игр — боксерский клуб «Фиолент» в рамках проекта «Порог 2. Спорт против наркотиков и алкоголя в молодежной среде» при поддержке Фонда Президентских грантов.