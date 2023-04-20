Собирался топить печь гексогеном

В Джанкойском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно хранил опасные вещества.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым выявлен факт незаконного хранения опасных веществ жителем одного из сел Джанкойского района. В результате оперативно-разыскных мероприятий при осмотре помещения заброшенной фермы сотрудники полиции обнаружили цилиндрические трубки, внешне похожие на порох, конусообразный предмет и боеприпасы к гладкоствольному оружию.

Экспертиза подтвердила, что цилиндрические трубки — 600 граммов гексогена в смеси с порошкообразным порохом.

Мужчина пояснил, что он нашел указанные предметы и планировал их использовать для растопки печи.

За незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.