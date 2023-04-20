Сержант пытался убить своего командира

Военнослужащего Черноморского флота приговорили к 10 годам колонии за то, что он хотел застрелить своего сослуживца в зоне СВО. Также с осужденного будет взыскана компенсация в размере 400 тысяч рублей.

В марте 2022 года в ДНР в условиях вооруженного конфликта сержант Д. совершил покушение на убийство заместителя командира взвода Л., с, говорится в сообщении пресс-службы Севастопольского гарнизонного суда. Сержант выстрелил в голову замкомвзвода, считая его виноватым в смерти своего младшего брата. Того отказались перевести к нему в отделение. Пострадавшего удалось спасти, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Подсудимый признал свою вину лишь частично. Следующие 10 лет он проведет в колонии строго режима.

По данным издания «Коммерсант», инцидент произошел в Мариуполе. Осужденный — уроженец Ингушетии Исмаил Дзангиев пытался убить заместителя командира взвода Яна Ларионова, так как считал его виновным в смерти младшего брата. Я.Ларионов был серьезно ранен, но медикам удалось его спасти.