Продлили действие пляжных паспортов

В Республике Крым продлили действие прошлогодних паспортов пляжей и сохранили прежние условия по договорам благоустройства. Это должно помочь добросовестным предпринимателям.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение о продлении действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Кроме того, начало действия новых соглашений по договорам благоустройства перенесено на 1 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

При этом сообщается, что министерство и администрации крымских городов будут строго контролировать соблюдение безопасности отдыха на воде.

«Сезон 2023 года будет непростой, но он однозначно состоится. Туротрасль Крыма, работая в кризисных условиях, в очередной раз демонстрирует свой профессионализм и гостеприимство, сохраняя существующий уровень сервисного обслуживания на высоком уровне», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.