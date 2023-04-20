Приглашают бегать на стадионе

Управление по делам молодежи и спорта приглашает присоединится к беговым тренировкам всех желающих. Бесплатные занятия будут проходить два раза в неделю на стадионе им.200-летия Севастополя.

«У вас есть уникальная возможность присоединиться к бесплатным тренировкам и познакомиться с невероятным видом спорта как триатлон!

Занятия будут проходить в формате одного из этапов триатлона в виде беговых тренировок», — сообщил руководитель управления Сергей Резниченко в ВКонтакте.

Планируется, что беговые тренировки продлятся до 12 августа. Кроме того, летом начнутся тренировки по плаванию.

Занятия проходят в среду с 18.30 до 20.30 и субботу с 18.00 до 20.00 по адресу: ул.Стрелецкий спуск, 1.

Информацию можно уточнить по телефону: +7 (978) 702-19-22.