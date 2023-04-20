Памятник затопленным кораблям помыли добрые люди

Последний раз памятник мыли 15 лет назад силами этой же бригады: Юрий Изварин, Игорь Буяновер, Максим Кулешов.

«На сегодня у нас очень интересная задача. Последний раз я этим занимался 15 лет назад. Мы отмываем слой грязи за 15 лет на Памятнике затопленным кораблям в Артиллерийской бухте — в нашей главной бухте наш знаменитый символ Севастополя, Крыма, всей страны. Моем привозной чистой водой в абсолютно щадящем режиме, чтобы не поранить, не задеть никакой исторический слой. Моем водой, очень нежно, очень любя», — рассказал альпинист И.Буяновер.

Работы по очистке памятника длились около восьми часов.

В конце марта после волны возмущений горожан в социальных сетях ГБУ «Парки и скверы» привели в порядок три памятника в центре города: основательнице Севастополя Екатерине II, адмиралам Нахимову и Сенявину.