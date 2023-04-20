Отопление отключат 21 апреля

Отопительный сезон 2022-2023 года в правительстве Севастополя решили завершить 21 апреля.

Как пояснила и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская, основанием к тому является факт, что в течение пяти суток температура воздуха выше восьми градусов. Методом мониторинга горхозовцам удалось установить, что в последние дни средняя температура воздуха превышает 13 градусов.

Она также доложила, что отопительный сезон по Южному федеральному округу завершается 24-26 апреля.

Отключения планируется проводить постепенно, по графику. В последнюю очередь, отключат социально-значимые объекты.

На случай резкого похолодания отопление дошкольных учреждений, школ и медучреждений будет обеспечено согласно температурным нормам.

Напомним, что отопительный сезон прошлой весной завершили 22 апреля.