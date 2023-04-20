Компьютерщики придумают новый дизайн Единой городской карты

Компания «ЕГКС» — оператор городской транспортной карты — и IT кластер «Технопарк «ИТ Крым» проводят хакатон для графических дизайнеров. Результатом творческого четырехдневного марафона, который стартует 21 апреля, должен стать новый дизайн транспортной городской карты к Дню России (12 июня) и Дню города (14 июня). Картинка, победившая в соревнованиях, выйдет в тираж.

«Планируем напечатать порядка двух-трех тысяч карт с обновленным дизайном», — сообщил «Севастопольской газете» руководитель компании «ЕГКС» Василий Репин.

К участию в хакатоне допускаются дизайнеры от 14 лет. Победители получат подарочные наборы от компаний-организаторов, а также безлимитную транспортную карту ЕГКС на всё лето.

Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.