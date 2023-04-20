Балаклавским рыбакам разрешили выход в море

После многочисленных обращений и жалоб судовладельцев маломерных судов, базирующихся у причалов Балаклавской бухты, Министерство обороны разрешило выход из бухты, строго ограничив район плавания (Балаклава – мыс Айя) с удалением от берега не более 900 метров.

«Выход в море на внешний рейд Балаклавы коммерческим маломерном судам в ограниченный район плавания от мыса Балаклавский до мыса Айя на удаление от берега не более пяти кабельтов разрешен», — сказано в ответе командующего ЧФ вице-адмирала Виктора Соколова на запрос И.П.Дмитриевой — общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей Севастополя.

В документе указано, что в случае нарушения границ указанного района плавания, суда нарушители будут арестованы, а выход всех судов из Балаклавской бухты запрещен.

После инцидента с морскими дронами в Севастопольской бухте 22 марта 2023 года ЧФ ограничил судоходство от береговой черты до внешней границы территориального моря на срок по 30 июня, а приказ №154 ввел полный запрет судоходства с 22 марта на неопределённый срок.

Под ограничения попали промысловые рыбаки Балаклавы, которых не выпускали в море на обслуживание сетей.