Ждут отечественную установку для получения БАДов из водорослей

Уникальное оборудование для ученых Института биологии южных морей им.Ковалевского за три месяца разработали и воплотили в металле специалисты тюменской компании «Неомаш». Сейчас оно проходит испытания перед отправкой в Севастополь.

Система сверхкритической флюидной экстракции для создания новых биологически активных добавок по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, отличается высокой точностью и надёжным бесперебойным режимом работы, сообщили в пресс-службе института.

«Для обновления приборного парка и развития инновационных технологий в 2022 году Институт биологии южных морей провел ряд тендеров по закупке дорогостоящего оборудования, в том числе на поставку системы сверхкритической экстракции биологически активных веществ из биомассы гидробионтов. Предложив очень конкурентную цену по сравнению с зарубежными аналогами, сотрудники тюменского предприятия «Неомаш» не только выиграли тендер, но и в кратчайшие сроки разработали и воплотили в металле современную установку для севастопольского института, несмотря на то, что столкнулись с большим количеством трудностей в связи со спецификой выделения веществ из биологических объектов», — рассказала заместитель директора по инновационной деятельности ИнБЮМа Алена Рещикова.

Установка позволит севастопольским ученым выделять биологически активные вещества (бета-каротин, астаксантин, фукоксантин, полиненасыщенные жирные кислоты, липидные фракции и др.) из микроводорослей, моллюсков и рыб без применения токсичных растворителей, а также разработать новые конкурентоспособные технологии получения БАДов и других ценных веществ.

Проект реализован в рамках национального проекта по импортозамещению.