Закон о бездомных животных хотят изменить

Глава Оренбурга Сергей Салмин поручил местным чиновникам подготовить проект поправок к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Сделал он это после того, как восьмилетнего мальчика на Пасху загрызла стая бродячих псов.

«Если собака агрессивная и не нашла своего хозяина, то нужно гуманным способом ее усыплять. Механизмов процедуры много. Я, как и губернатор региона и мои коллеги, считаю, что закон действительно требует серьезной доработки, так как страдают дети, страдают семьи. Мы говорим не только о невероятном количестве погибших, но и о пострадавших, получивших травмы», — заявил С.Салмин в социальной сети ВКонтакте.

По словам мэра Оренбурга, 22 дня содержания одного животного в приюте обходятся в 13 тысяч рублей, что составляет 590 рублей в сутки. При этом стоимость питания ребенка в школах Оренбургской области в разы меньше — 182 рубля. К тому же сама процедура стерилизации и временного содержания ничего не меняет в поведении животных. Собаки возвращаются в прежний ареал обитания и продолжают сбиваться в стаи и угрожать безопасности горожан.

Администрации Оренбурга в последние дни постоянно приходится отвечать на разъяренные вопросы горожан. По данным пресс-службы мэрии, каждый год в городе отлавливается и стерилизуется 200-400 собак, но усыплять их запрещено.

Очевидно, что региональные чиновники пытаются снять с себя любую ответственность. Трагедия случилась 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой. Очевидцы просто не успели помочь ребенку, который погиб на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области, были проведены обыски в городском управлении ЖКХ, а также автономной некоммерческой организации «Мы нашли Вам друга», ответственной за отлов и чипирование бродячих собак.

Также сейчас допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города С.Салмин и его первый заместитель. В качестве подозреваемого на данный момент задержан начальник управления ЖКХ Оренбурга.

Чиновники разных регионов уже стали предпринимать меры. Например, в Чите ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения бездомных собак. Местные власти должны усилить мониторинг ситуации с бродячими псами и контролировать, как владельцы животных соблюдают правила их содержания. Мэрия города даже попросила не отпускать без сопровождения маленьких детей и пенсионеров.

Между тем, проблема с бродячими собаками крайне актуальна и для Севастополя. Стаи псов ходят по всему городу, а нормального приюта для собак как не было, так и нет.

Поправки к закону уже внесены

С поправками к закону мэрия Оренбурга слегка запоздала. А в комментариях к посту главы администрации жители справедливо спрашивают: «Что мешало их внести раньше?»

Группа депутатов 12 апреля уже внесла в Госдуму на рассмотрение поправки к ФЗ «Об ответственном обращении с животными». В документе предлагается наделить власти регионов возможностью самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона.

При этом в Минприроды РФ уверяют, что «гуманные основы, заложенные в Конституции и в законе» сохранятся. Между тем, зоозащитники уже бьют во все колокола и просят подписать петиции. В одной из них говорится: «Мы против законов, которые разрешают убийство бездомных животных! Помогите нам остановить опасные законопроекты только что внесенные в Госдуму!»