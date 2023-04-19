Утвердят охранную зону казематов на улице Владимирского

На сайте департамента архитектуры и градостроительства 14 апреля опубликовано извещение об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления правительства Севастополя «Об утверждении зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии», расположенного по улице Адмирала Владимирского».

Документ утверждает границы зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории зон охраны объекта культурного наследия.

Так, на территории охранной зоны запрещается строительство капитальных объектов, за исключением тех, что направлены на сохранение и восстановление историко-градостроительной или природной среды. Также не разрешено строительство некапитальных объектов, увеличение высотных и линейных габаритов существующих сооружений, установка непрозрачных конструкций ограждений, прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, электрокабелей, линий телефонной связи и др.).

Зато разрешается регенерация историко-градостроительной среды, включая исторические лестницы и зеленые насаждения, восстановление исторических объектов капитального строительства, в том числе исторических подпорных стен и террас. Разрешен снос объектов капитального и некапитального строительства, реконструкция существующих зданий, строений, сооружений без увеличения их параметров, проведение работ по благоустройству территории, ремонт дорожного покрытия, устройство стоянок общественного транспорта и малых архитектурных форм, дорожных знаков, информационных указателей, снос, обрезка, пересадка зеленых насаждений, строительство, реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктур, площадных объектов при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и исторической среды.

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы — 17 мая 2023 года.