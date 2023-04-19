Туристам предлагают показывать озеро нефти

Нефтяное озеро, расположенное в одной из балок на Керченском полуострове, — не только геологический феномен, но и объект с высоким рекреационным потенциалом, потому может стать туристическим. Такое мнение выразил старший преподаватель факультета географии геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

«Нефтяное озеро находится в районе поселка Горностаевка, в непосредственной близости от трассы «Таврида». На его поверхности диаметром около двух метров лежит слой нефти толщиной в 0,5 см, вместе с водой она самотеком сливается в балку и поглощается в почве. В озере в четырех местах видны восходящие потоки газа, от которых вода как бы кипит. Такие нефтяные проявления наблюдаются там с давних пор. Для Крыма это уникальный объект, и при грамотном обустройстве может стать новой туристической точкой», — считает Г.Самохин.

По его словам, в Крыму с давних времен добывали нефть и газ. Например, при археологических раскопках еще в 20 веке была обнаружена амфора с сохранившейся жидкой нефтью. В древности она применялась и как горючее для освещения, и как лечебное средство против кожных болезней домашнего скота.

Ученые Крымского федерального университета планируют изучить образцы нефти из озера на предмет вещественного состава и полезности продукта.

«Чем тяжелее нефть, тем она полезней для организма человека. Ее используют в лечебных целях при лечении артрита и включают в состав некоторых косметологических мазей. Например, центром лечебного туризма в Азербайджане считается нафталановая нефть. Она отличается химическим составом, а потому обладает уникальным терапевтическим эффектом и применяется для лечения более 70 заболеваний», — отметил специалист.

Сотрудники Крымского федерального университета совместно с представителями отделения Русского географического общества в Республике Крым взяли образцы нефти для экспонирования в геологическом музее КФУ.