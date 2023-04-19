Решили, что пьесе про СВО не хватило глубины

В севастопольском театре им.Луначарского на малой сцене почти каждый месяц проходят читки пьес. Это достаточно сложный формат театрального творчества. Актеры читают произведения по ролям, костюмов и декораций нет. После прочтения все гости мероприятия вместе с актерами могут принять участие в обсуждении произведения: стоит ли ставить его в театре или нет, что понравилось, а что — нет.

По словам заслуженного артиста РФ Евгения Журавкина, в театр поступает достаточно большое количество материала, но хорошие пьесы — это всегда редкость даже для мировой драматургии. По сути, формат читки — это один из этапов поиска пьес для театра, которые понравятся зрителям.

Место действия в пьесе «Мост» происходит в «наши дни, в часы между прилетами»» в неком Доме культуры на Донбассе. Главные герои — внук Ванечка, его дед Иван и прадед Иван живут в нем, потому что их дом разгромили фашисты. Прадед не совсем здоров и у него проблемы с памятью, а дед то и дело опрокидывает стаканчик и углубляется в воспоминания. Бабушка работает в медсанбате на передовой и изредка, когда появляется мобильная связь, звонит своей семье.

Слово «фашисты» в пьесе произносится постоянно и с его помощью проводится параллель с событиями Великой Отечественной войны. Также связующее звено между прошлым и настоящим — мост. Его защищал прадед в годы ВОВ, а теперь его защищают жители Донбасса. Порой зрителю начинало казаться, что время смешалось и уже не понять, какая война идет сейчас. Но такой прием — это замысел автора.

Периодически мальчик Ванечка задает важные вопросы: «А нужно ли обязательно ненавидеть врага, чтобы каждый раз его побеждать?» На что прадед отвечает: «Разве ты ненавидишь стаю ворон, которая прилетела на огород?» И поясняет, что нужно бороться с деяниями этой стаи и просто защищать свою родину. В конце пьесы, по замыслу, звучит песня «Едут по Берлину наши казаки».

Впрочем, на обсуждении многие сошлись во мнении: автору не хватило фактуры, глубины и знаний о драматургии. А сами актеры добавили, что пьеса хороша для школьных драмкружков. Военно-патриотические произведения о событиях в ДНР и ЛНР уже появились, но мало что из написанного сохранится в истории. По всей видимости, должно пройти годы после событий на Донбассе, чтобы литераторы смогли создать что-то стоящее.

— Эту пьесу я бы назвал очерком в драматической форме, — сказал Е.Журавкин.

Впрочем, нашлись и зрители, которым пьеса понравилась. По их мнению, произведения об СВО нужны, но авторам нужно обязательно побывать на Донбассе, чтобы прочувствовать все происходящее там.

Следующая читка в театре пройдет 4 мая в 16.00. Подробности будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» позднее.