Рассказали, когда включат крымские клубы в Футбольную национальную лигу

Российский футбольный союз (РФС) ждет решения по реформе Второй лиги (третьего по силе дивизиона чемпионата России), после чего рассмотрит участие клубов из Крыма в турнире и их включение в состав РФС, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Крымские клубы в составе РФС? Мы ждем решения по реформе Второй лиги, наверное, на следующей неделе будем выносить на рассмотрение исполкома. Эта инициатива должна поступить, это Футбольная национальная лига будет рассматривать», — цитирует М.Митрофанова ТАСС.

«Крымские детские и любительские команды участвуют в соревнованиях на территории России. Не можем принять клубы в соревнования, пока они не в РФС? Нет, почему, у нас многие клубы не включены в РФС, но участвуют в соревнованиях», — добавил он.

22 августа 2022 года президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение о создании экспертно-аналитической группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. В середине октября президент ФНЛ Наиль Измайлов посетил полуостров, где встретился с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным. В конце того же месяца губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24. В тот же день Измайлов заявил ТАСС, что возглавляемая им организация делает все для того, чтобы эти команды прошли лицензирование для участия в турнире в указанные сроки.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

10 марта С.Бородкин сообщил ТАСС, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в турнирах Футбольной национальной лиги.