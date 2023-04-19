Предотвращена диверсия на объекте энергосистемы Крыма

«В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», — сообщили в ЦОС.

По месту его жительства изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к диверсии» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.