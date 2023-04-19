На старой свалке вырастят лес

На Суздальских высотах ведутся работы по рекультивации свалки отходов, которая образовалась на этом месте более 15 лет. На восстановление плодородия земель отведено два года.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». По результатам обследования Минприроды РФ Суздальские высоты, расположенные на Корабельной стороне Севастополя в районе ул.Жидилова, были определены как территория накопленного экологического ущерба. Был подготовлен проект рекультивации, из федерального бюджета выделены средства, которые предусматривают высадку деревьев.

Первый технический этап работ на бывшей свалке — непосредственно уборка отходов и отвалов мусора на территории площадью 7,4 га уже завершается. На очереди восстановление экологической ценности данных земель, их озеленение, внесение органических и минеральных удобрений, посев и посадка трав, высадка деревьев.

«Будут высажены деревья, их будет более 500, будут посеяны травы. Породный состав деревьев подбирается родственный с нашими лесными участками. Возможно, это будет дуб, граб, другие породы. Севприроднадзор будет ходатайствовать о том, чтобы после завершения работ этот участок вошел в состав севастопольского лесничества и был уже под защитой и охраной лесного законодательства», — рассказала директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова, проверившая ход работ.

Сейчас на территории обустроены водоотводные канавы, собран и вывезен мусор, выкорчеваны угнетенные и ослабленные деревья и кустарники. Произведено выполаживание рельефа — породы уложены по откосам отвалов для снижения наклонной поверхности. Кроме того, частично завезен чистый грунт, сейчас его распределяют по территории рекультивации.

«Мы собрали значительное количество различных отходов на этом участке. Основная их часть находилась между деревьями — вручную всё убирали и вывозили на соответствующий полигон. 20 апреля заканчиваем первый этап, после чего приступаем к высадке деревьев и трав», — отчитался генеральный директор компании-подрядчика «Биопартнер» Кирилл Борисов.

Справка

Суздальские высоты расположены в верховьях Воловьей балки и Каменоломенного оврага. Названы по имени старейшего в России Суздальского пехотного полка, который участвовал в Альминском, Балаклавском и Инкерманском сражениях периода первой обороны Севастополя в 1854-1855 годах.