Читаем редкие книги

В юбилейный для Севастополя год «Севастопольская газета» обратилась к сотрудникам Морской библиотеки и Центральной городской библиотеки с просьбой показать и рассказать об уникальных редких книгах о нашем городе, хранящихся в библиотечных фондах.

Нужно отметить, что обе библиотеки — неотъемлемая часть истории города. Морская — основана в 1822 году, недавно она отметила свой 200-летний юбилей. Центральная городская библиотека, которая перешагнула 120-летний рубеж, была открыта в апреле 1901 года.

По рекомендации заведующей отделом «Абонемент» Морской библиотеки Валентины Сапегиной, из сотен уникальных книг редкого фонда мы обратили особое внимание на первые издания и репринтные переиздания исторических путеводителей по Севастополю. Начинаем рассказ с первого путеводителя, в котором упоминается наш город.

«Путешествие Ея Императорского Величества в полуденный край России, предприемлемое в 1787 году»

Уникальное издание 1786 года. Ценность книги в том, что создавалась она как путеводитель для Екатерины II и ее свиты накануне предпринятого путешествия в Крым в 1787 году.

«Полуденными странами России тогда именовались обширные территории Северного Причерноморья, вошедшие в состав империи по условиям Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией в 1774 году», — уточнила В.Сапегина.

В путеводителе дается краткое историко-географическое описание «всех городов, знаменитых рек, местечек и достойных замечания урочищ», через которые пролегал маршрут грандиозного путешествия, длившегося со 2 января по 11 июля 1787 года.

Эта книга до сих пор остается анонимной, хотя в ней собран богатый научный и практический материал о масштабности и значимости предпринятого Екатериной II путешествия.

Следующий путеводитель, который мы бережно листаем с книжным хранителем, переносит нас во время после Первой обороны города.

Афанасьев Д. «Путеводитель по Севастополю, его бастионам и окрестностям, изданный с целью благотворения на его развалинах»

До Крымской войны русская путешествующая публика ехала в Крым прежде всего за южной экзотикой, красивыми видами, морем и теплом, но трагические события середины века создали еще один объект паломничества — героический Севастополь, выдержавший в 1853-55 годах беспримерную 349-дневную осаду. Город стяжал славу «Русской Трои». С тех пор поток туристов, желавших взглянуть на легендарные бастионы и места сражений, неуклонно рос.

Путеводитель, изданный в 1857 году, был создан не только для сопровождения приезжавших в Севастополь, но и для пополнения казны разрушенного города. Об этом свидетельствует название издания и пожелание его автора Дмитрия Матвеевича Афанасьева (1828-1916), участника обороны Севастополя 1854-1855 годов, контр-адмирала: «Уезжая из Севастополя, купите еще несколько книжечек «Путеводителя» и раздайте дома друзьям. Вам легче будет рассказывать о своей поездке, а в кассе бедных Севастополя прибавится от этого несколько рублей».

«Купальный поселок «Учкую». В имении Е.Н.Бялыницкой-Бируля (близ Севастополя)»

Время издания буклета не установлено, возможно, после 1894 года. Он посвящен зарождающемуся в Севастополе курортному туризму. Также экземпляр может служить образцом рекламной продукции того времени по продаже и сдаче в аренду земель и апартаментов.

В буклете описывается местность из состава имения Учкую, на которой расположены земельные участки для продажи и аренды: «...участки, находятся на берегу открытого моря, спускаясь к нему пологим скатом, так что море видно отовсюду, а самый берег составляет широкий пляж с превосходным купанием. Почва на всех участках очень глубокая и плодородная для всевозможных посадок». Далее расхваливается вода из колодцев, расположенных на небольшой глубине «от 3 до 20 саженей, обильная и хорошего качества»; и самое важное — «абсолютное отсутствие лихорадок, так как вблизи нет ни болот, ни речки с заливаемой периодически долиной».

Еще одно достоинство — выгодное расположение: «Сообщение с Севастополем очень удобное — полторы версты до пристани городского пароходства, так что даже пешком в город можно попасть через 35-40 минут».

И, наконец, самое главное — цена и выгодные условия для строительства по типовым проектам: «Участки продаются на льготных условиях от одного рубля и дороже. При желании можно взять на себя постройку дачи по определенному плану. В имении отдаются также дачи и зимние квартиры, имеется молочная ферма, фрукты, лечебный виноград, экипаж лошадей для поездок».

Успешно или нет развивался бизнес у владелицы имения — мы не знаем, но достоверно известно, что в 1913 году для нужд Севастопольского гарнизона под обустройство стрельбища земля из частного владения Бялыницкой-Бирули «Учкуевка» в размере 30 десятин отчуждалась.

Большинство книг редкого фонда Севастопольской Морской библиотеки доступны посетителям. С ними можно ознакомиться в читальном зале библиотеки в оригинальном или электронном виде.

Сокровища Толстовки

С изданиями из фонда редких книг Центральной городской библиотеки им. Льва Толстого нас познакомила заведующая сектором книгохранения Виктория Бурбенко. Она сразу предупредила, что старинные книги в библиотеке есть, но «фонд не настолько богат, как в Морской библиотеке». Мы поинтересовались: а каким образом уникальные книги попадают в библиотеку?

«История человечества. Всемирная история»

Восемь томов девятитомного издания «История человечества. Всемирная история», напечатанного в Санкт-Петербурге в 1902 году, библиотеке подарила жительница Севастополя Тамила Михайловна Кузьмишкина. Ее брат Борис Владимирович Кияшко (1923) в 18 лет ушел на фронт, в мае 1944 года участвовал в штурме Сапун-горы. Уже после войны в освобожденном городе он был среди тех, кто, разбирая завалы на Приморском бульваре при восстановлении города, среди руин случайно обнаружил книги, которые хранил много лет в память о послевоенном времени.

Изучая тома «Истории человечества», библиотекари на их страницах обнаружили два штемпеля бывших владельцев книг. Первым оказался некий Алексей Алексеевич Андреев, вторым — Союз Служащих Морского ведомства в г.Севастополе.

Тома издания содержат описание всемирной истории с глубокой древности до второй половины 19 века. В написании статей академического труда приняли участие ведущие немецкие ученые-историки. В каждом томе рассматривается история различных континентов, важное значение придается океанам. Полный перевод с немецкого специально адаптирован и дополнен для российских читателей. При иллюстрировании издатели отказались от рисунков в тексте, богато дополнив тома приложениями в виде иллюстраций, цветных карт, таблиц, хромолитографий.

«Это редкое, бесценное издание познакомит читателя не только с географией, историей, палеонтологией, но и с древней культурой всех континентов земного шара», — отметила В.Бурбенко.

Другая редкость, бережно хранящаяся в Центральной городской библиотеке, — книга «Государственный клинический институт физических методов лечения имени И.М.Сеченова», под редакцией и с предисловием директора института профессора А.Е.Щербака, изданная в 1928 году. Книга богато иллюстрирована фотографиями, снабжена картой лечебных мест Севастопольского района.

Большинство севастопольцев знает, что в одном из красивейших зданий городского кольца на пр.Нахимова размещается Дворец детского и юношеского творчества, но так было не всегда. Изначально здание принадлежало Романовскому институту физических методов лечения, чьим бессменным директором на протяжении 20 лет был Александр Щербак.

Идея строительства института относится к 1891 году, когда городское управление искало способы устройства в городе курорта. Институт физических методов лечения открыл свои двери в мае 1914 года. Здание было возведено по проекту севастопольского архитектора Вейзена.

Из книги узнаем, что в здании Сеченовского института, так он назывался после революции, размещалось около 155 специализированных помещений и современных отделений: бальнеологическое с морскими, рассольными и грязевыми ваннами; гидротерапевтическое; электротерапевтическое; фото-термо-терапевтическое; радиотерапевтическое (радио-эманаторий и питьевое лечение радием); ингаляторное; механотерапевтическое, при институте на берегу моря имелся санаторий, который примыкал в Приморскому бульвару, там располагались лечебные пляжи, площадки для лечебной физкультуры.

Вот что пишет профессор про бальнеологическое отделение: «Оно состоит из отдельных просторных светлых ванных помещений, хорошо и гигиенично обставленных, включает в себя разные виды ванн, как пресные гигиенические, так и лечебные морские, соленые и углекислые». В институте используется ручной массаж и грязелечение. «Грязь доставляется из Сак на западном берегу Крыма, вблизи Евпатории, и сохраняется в особых баках».

Весьма любопытны и актуальны следующие строки: «Каждый год тысячи самых разнообразных больных получают здесь полное исцеление или по крайней мере большое облегчение». В планах на будущее автор уповает на Севастопольский курортный трест: «В Омеге отремонтирован ряд дач, организован надзор за пляжами, намечены посадки зеленых насаждений. Налажено правильное сообщение катерами с Учкуевкой и Омегой в летнее время. Растительность севастопольского района теперь зорко оберегается, порубки изжиты, а поредевшие леса быстро покрылись молодой порослью».

А.Щербак скончался в 1934 году. Похоронен на старом городском кладбище на ул.Пожарова. В Севастополе его именем названа улица в Ленинском районе в районе Центрального рынка.

Еще одна брошюра обратила на себя внимание — В.Н.Никитин. «Аквариум Севастопольской биологической станции» с рисунками В.К.Попова, издание 1931 года.

Ее особенно полезно прочитать на фоне скандала между руководством нынешнего Института биологии южных морей — последователя дореволюционной Севастопольской биологической станции, и частной компании, которая в настоящее время арендует помещение аквариума.

В книге рассказывается, что Севастопольская биологическая станция была создана в 1871 году. Это одна из старейших в Европе морских биостанций.

С 1889 года станцией руководил Александр Ковалевский. Именно ему принадлежит идея создания музея-аквариума. Он много ездил за границу и изучал опыт других подобных биостанций и аквариумов. При нем была создана богатая научная библиотека и построено (1896) новое здание для биологической станции с расчетом на то, что в нем будет находится морской аквариум.

Первоначально биостанция располагалась на Екатерининской улице (ныне улица Ленина), но из-за плохого состояния здания станция переехала в район нынешнего железнодорожного вокзала, окончательно место было выбрано на самом берегу на месте бывшей Николаевской батареи.

В 1931 году в здании станции помещалось 13 отдельных лабораторий, музей фауны и флоры Черного моря, библиотека в три яруса, имеющая 17000 томов, 13 аквариумов. Станция проводила океанографические и гидробиологические исследования, изучала распределение и состав фауны и флоры Черного моря.

В списке обитателей аквариума с кратким описанием перечислены морские иглы, коньки, балянусы, асцидии, губки, гребешки, устрицы; из рыб — белуга, осетр, севрюга, морские язык, ласточка, лисица, корова, скорпион, катран, ошибень; из водорслей: филлофора, цистозира, зостера и многие другие.

Как сообщила заведующая сектором книгохранения, Центральная библиотека старинные книги читателям на руки не выдает, исключения составляют только специалисты, занимающиеся научной работой.