Жильцы восемь лет просят отремонтировать их двор

О состоянии дворов в центре Севастополя можно сказать одной фразой: хотя бы ямы залатали!

Хождение по мукам

В редакцию обратилась читательница Нина Костина, которая проживает на улице Ленина, 45. В попытках решить вопрос с ремонтом покрытия их двора, женщина, как председатель дома, с 2015 года прошла, опираясь на свою палочку, уже сотни километров. Только результатов от ее хождений пока так и нет.

Говорит, что где только не была, надежда осталась разве что на средства массовой информации. Женщина достала из сумки толстую пачку бумажных запросов и чиновничьих ответов, а заодно предложила на месте убедиться в существующей проблеме.

Отправляемся на место — входные кованые ворота с кодовым замком, небольшой палисадничек внутри, по всему видно, устроенный и поддерживаемый усилиями жильцов.

— Под ноги смотрите! — предупреждает Н.Костина, и вовремя. Что называется, живого места нет: дыры, колдобины и еще два проваленных люка. То есть, нормальный асфальт, понятное дело, когда-то был, но очень давно.

С департаментом городского хозяйства у жильцов за годы сложились отношения полного непонимания. Чего только оттуда не отвечали: что сейчас денег нет, что двор разрушился не из-за выполнения каких-то работ, а на это финансирование не предусмотрено.

Еще отвечали: «Если будет возможность, включим в план ремонта на...» 2018-1019 год, потом на 2019-2020-й, после на 2022-2023-й. В ноябре 2022 года жильцы рискнули записаться на прием к самому директору горхоза Евгению Горлову, да только в виду его тотальной занятости встречу сначала перенесли, а потом по причине повышения главы горхоза до уровня замгубернатора и вовсе отменили.

Эта песня хороша...

К новому руководителю департамента Н.Костина пришла все с той же увесистой папкой отписок и прямо с порога заявила, что не просит установить дорогостоящие детские площадки и прочие изыски. Жильцы претендуют разве что на пару скамеек и ровный асфальт, без каждодневного риска поломать ноги. Как это уже было однажды: во двор приехала скорая помощь, выходя из которой врач получила травму.

— У нас в доме 13 квартир, большинство из жильцов — пожилые люди. Другое дело, что двор является общим для еще нескольких домов, — обводит взглядом дворовое замкнутое пространство пенсионерка.

Не удержалась женщина и от того, чтобы не показать непростой путь из их двора к мусорным контейнерам на ул.Пушкина, аккурат около Детской морской флотилии. Туда нужно спускаться по полуразрушенной, довольно крутой лестнице без перил.

Уже завершая разговор, наша собеседница вдруг вспомнила, что осенью этого года их дому исполняется 70 лет с момента постройки. Может быть, узнав об этом, чиновники наконец-то обратят внимание на их двор.

Долой занимательную рулетку!

Наверняка, сторонний читатель, предложит Н.Костиной не обивать пороги чиновничьих кабинетов, а принять участие в одном из конкурсов, которые неустанно объявляют в департаменте городского хозяйства на самый-самый двор. Мы бы и сами ей это посоветовали, если бы не знали о задолженности горхоза по 50 дворам за предыдущие два года. Известно нам и о почти полной бесперспективности участия граждан в ежегодном проекте выбора территорий для благоустройства.

Впрочем, об этом догадываемся не только мы. Известный в городе общественник Геннадий Сидоров не так давно разразился на своей странице Вконтакте целым постом на эту тему, назвав участие в подобных проектах «очередным аттракционом потратить время людей».

«Севастопольская газета» согласна с Г.Сидоровым в том, что работу по благоустройству дворовых территорий нельзя превращать в занимательную рулетку, дворы надо благоустраивать системно и планово. Так будет справедливо и честно.