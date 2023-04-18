В «Паутину» попался еще один коллекционер штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя задержали автомобиль «Ауди», владелец которого не оплатил 116 штрафов на 100 тысяч рублей.

По результатам проверки установлено, что иномарка принадлежит мужчине 1982 года рождения. С его слов, он не знал о задолженности, так как не интересовался этим вопросом. Оплатить сразу все штрафы его побудили судебные приставы, арестовавшие автомобиль, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Очередного правонарушителя снова удалось выявить с использованием специального программного обеспечения «Паутина».

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия по выявлению злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. С начала года уже 80 водителей привлечены к ответственности за несвоевременную оплату штрафов.

В течение 20 дней с момента вынесения постановления штрафы могут быть оплачены с 50% скидкой.