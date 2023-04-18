С 21 по 24 апреля перекроют выезды на Ялтинское кольцо

Движение под кольцом перекрывать не будут.

Департамент транспорта Севастополя сообщил, что с 8.00 21 апреля до 20.00 24 апреля будет ограничено движение всех видов транспортных средств на Ялтинском кольце и боковых проездах на всей развязке без закрытия движения по дороге Севастополь – Инкерман.

Автобусные маршруты № 8, 18, 37, 40, 41, 183 будут осуществлять движение в прямом и обратном направлении через Балаклаву.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать эту информацию при планировании маршрута в эти дни.