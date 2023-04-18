Опять изменили состав Архитектурно-художественного совета

Приказом и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой от 14 апреля 2023 года внесены очередные изменения в состав Архитектурно-художественного совета Севастополя.

Причиной очередного обновления, как сообщается, стали изменения в составе исполнительных органов правительства города.

В соответствие с приказом, из состава совета выведены в прошлом заместитель губернатора, председатель правительства Севастополя Николай Гордюшин, директор ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры и изысканий и среды» Михаил Плаксин, архитектор, сооснователь архитектурного бюро WOWhause Олег Шапиро, член Союза архитекторов Севастополя Елена Белоус, а также председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка.

Вместо них в состав совета введены: в качестве председателя Архитектурно-художественного совета и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов и член Совета архитекторов Севастополя Елена Корнева,

Получается, что из состава совета в этот раз выведены пять человек, а введены двое. Точнее сказать, выведены четверо, а введен один, поскольку, как оказалось, Е.Белоус и Е.Корнева — одно и то же лицо.

Напомним, что год назад из состава совета вывели художника-герольдмейстера Валерия Дорошко, руководителя сектора градостроительства и проектирования научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» Валерия Мухина, представителя от регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Пирогова, члена Союза архитекторов Севастополя Дмитрия Фуклева, члена Союза архитекторов России, управляющего партнера архитектурного бюро «Сенаб проект» Дмитрия Прокофьева (Москва) и опять же... Ю.Падалку.

Кстати, по словам председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова, именно присутствие в архсовете теперь уже дважды (так уж получается) выведенного Ю.Падалки имеет непреходящий смысл, поскольку это единственный специалист, досконально знающий и понимающий историю города и расположенных на его территории памятников истории и культуры.