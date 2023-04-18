«Огурец» перекроют в ночь на 5 мая

Для производства работ на кольцевой развязке на 5-м км Балаклавского шоссе будет временно ограничено движение транспорта, говорится в приказе департамента транспорта.

Ограничение будет действовать семь часов: с 23.00 4 мая по 6.00 5 мая.

Позже департамент тренспорта опубликовал разъяснение, что движение будет ограничено только на участке «Огурца» между Монастырским и Городским шоссе. При этом со стороны Балаклавы на Камышовское шоссе и на ул.Хрусталева проехать будет можно. Со стороны Камышовского шоссе возможен объезд по Монастырскому шоссе и ул.Сельской.

В настоящее время на 5-м км ведется строительство двухуровневой транспортной развязки. На месте нынешнего «Огурца» появится подобие Ялтинского кольца: основной ход — четырехполосная дорога, два путепровода, четыре двухполосных съезда с развязкой и одно кольцевое пересечение — пятый съезд.

Строительные работы ведет карельская компания «Антей-Строй Инвест», работы должны быть выполнены к концу 2025 году.