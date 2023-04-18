Очного шествия «Бессмертного полка» в России в 2023 году не будет

Традиционное очное шествие «Бессмертный полк» в этом году в России не будет, сообщила ТАСС сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева. Однако организаторы отмечают, что в регионах пройдут альтернативные мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне.

«Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — ответила она на вопрос о том, будет ли организовано традиционное очное шествие по улицам городов.

Е.Цунаева отметила, что всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

«Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. <...> Уверена, что праздник будет прекрасный», — добавила она.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко сообщила ТАСС, что россияне смогут принять участие в проекте «Стена памяти», в рамках которого все желающие смогут принести и разместить на специальных площадках портреты своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. В свою очередь Цунаева уточнила, что также в регионах могут пройти «Бессмертный автополк, «Окна Победы».

Форматы шествия

Участвуя в акции «Бессмертный полк», потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Шествие регулярно проходит в России 9 мая с 2012 года, когда первая акция состоялась в Томске. В 2019 году в шествиях в 3,7 тысячах городах и населенных пунктах РФ приняли участие более 10 млн человек.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии «Бессмертный полк» проводили онлайн. Такой формат предусматривает загрузку пользователями фотографий родственников-ветеранов на сайт «Бессмертного полка», после чего их демонстрируют в рамках «виртуального шествия». При этом загрузившим фотографии сообщают, в какое время будет демонстрироваться портрет их ветеранов. Отдельные трансляции были организованы для каждого региона, принимающего участие в шествии.

В 2022 году шествие «Бессмертный полк» впервые после пандемии проходило в России в традиционном очном формате, в то же время в некоторых местах из-за эпидемической ситуации или соображений безопасности мероприятие прошло только онлайн.