Обсудили транспортную доступность юга в туристический сезон

Министерство экономического развития РФ 17 апреля провело совещание по подготовке к летнему туристическому сезону-2023. Во встрече приняли участие представители Минтранса, МЧС, ФАС, Роспотребнадзора, РЖД, авиаперевозчиков, туроператоров, а также субъектов РФ.

В фокусе находились вопросы обеспечения достаточности транспортного обеспечения, в том числе количество поездов.

В 2023 году Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по России на 5,2% (7,3 млн человек), сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик сообщил, что в части железных дорог приоритетное туристическое направление — Черноморское побережье и Минеральные воды. В 2023 году объемы перевозок пассажиров в данном направлении прогнозируются с ростом на 1,9% к уровню 2022 года. Всего будет предложено более 13,4 млн мест в свободной продаже, что позволит сформировать резерв — доступное к продаже число мест на 29% выше продаж билетов в 2022 году.

О ходе подготовки к сезону доложили представители Краснодарского, Алтайского, Приморского краев, республик Крым, Дагестан, Алтай и Карелия.

Подводя итоги совещания, министр Максим Решетников подчеркнул важность наращивания транспортной пропускной способности по наиболее популярным туристическим направлениям.