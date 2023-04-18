Конгресс считает угрозой нацбезопасности США попытки РФ поднять обломки MQ-9 у Крыма

Как утверждается в документе, Палата представителей «осуждает безрассудные действия российских ВС и признает, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Как объявило ранее Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как пояснили в военном ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции [на Украине], доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами». По свидетельству российской стороны, беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

По версии США, один из двух российских самолетов Су-27, поднятых на перехват MQ-9, повредил пропеллер американского беспилотника, что привело к фактической потере контроля над ним операторами, принявшими решение направить аппарат в воды Черного моря.