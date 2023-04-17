Закрытый «Огурец» объезжают по дворам

Жители многоквартирных домов на пр.Генерала Острякова пожаловались депутатам, что через их дворы проходит бесконечный поток машин. Связано это с закрытием на реконструкцию части дорожной развязки «Огурец».

Автомобилисты нашли более короткий путь и проезжают через дворы на пр.Генерала Острякова с ул.Хрусталева. А жильцы домов не могут ни выехать со своего двора, ни заехать. Невозможно стало и припарковаться.

С жильцами дома №250-Г встретился председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов. С ним претензии от севастопольцев выслушивали директор ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» Владимир Давыдченко и директор ГУПС «Водоканал» Алексей Степакин.

«Обсудили возможные пути решения сложившейся проблемы, выслушали мнение жителей. Представителями исполнительной власти будет проработано несколько возможных вариантов для разгрузки дворов», — рассказал депутат.

Дорогу-дублер просят сделать между ЖК «Скальса» и пр.Ген.Острякова, 244 корпус 1. Но так район плотно застроен — везде проходят коммунальные сети, проложить новую дорогу — задача непростая. По словам В.Камзолова, директор водоканала пояснил, что «нужно укрепить каркас трубы, чтобы ее не продавили». В городском департаменте транспорта решили над этим подумать и провести «замеры интенсивности дорожного движения».

На решение возникшей проблемы уйдет не одна неделя и даже, возможно, не один месяц. По словам В.Камзолова, в ближайшее время планируется провести совещание с представителями департамента городского хозяйства и ГИБДД. На нем обсудят возможность установки дорожных знаков, которые будут регулировать движение в данном и прилегающих дворах.

В социальных сетях жители других домов по пр.Генерала Острякова также написали депутату о похожей ситуации в их дворах.

«На проспекте Генерала Острякова, 174, также с утра до вечера проезжают машины, объезжая пробку. Даже человеку тяжело пройти, потому что машинам негде проехать. Неоднократно были повреждены машины жильцов. Людям тяжело стало выходить из своих подъездов», — написала В.Камзолову жительница города Татьяна.

Проезд на развязку «Огурец» с пр.Генерала Острякова перекрыли на два с половиной года.