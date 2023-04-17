В поминальные дни обещают исключить дорожные пробки и заторы

Поминальные дни в этом году пройдут с 23-25 апреля, и севастопольцы массово поедут на кладбища.

Организационными вопросами в рамках межведомственного взаимодействия уже занялись работники департаментов городского хозяйства, транспорта и УМВД России по Севастополю, с привлечением казачества. Об этом 17 апреля на аппаратном совещании в правительстве города сообщила и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

По ее словам, прорабатываются вопросы обеспечения охраны общественного порядка на территории кладбищ 5-го километра Балаклавского шоссе, а также на Мекензиевых горах. Для избежания заторов на дорогах, а также аварий привлекут сотрудников ГИБДД.

Въездные ворота на территорию кладбища на 5-м километре в поминальные дни с 8.00 до 15.00 обещают закрыть для всех автомобилей, кроме перевозящих инвалидов и ветеранов с соответствующими документами. Зато выделят дополнительный общественный транспорт.

На самих кладбищах обещают поставить еще десять бункеров-накопителей для сбора мусора. Уже наполнили емкости для воды и привели в порядок общественные туалеты.

В.Лисовская также отчиталась об уже проведенным на кладбищах работах: покрасили контейнеры для сбора ТКО, скамейки, урны, провели санитарную очистку прилегающих территорий, белят наружное ограждение. Кроме того, проведена уборка на могилах моряков, погибших на АПЛ «Курск», приведена в порядок Аллея героев, братские захоронения периода Великой Отечественной войны, могилы репрессированных граждан.

Муниципальным образованиям выделены средства для приведения в порядок территорий сельских кладбищ.