Уголовное дело о мошенничестве с деньгами для фермы рассмотрят в суде

Председатель сельскохозяйственного кооператива обещал построить в Севастополе молочную ферму, получил на это грант в 15 миллионов рублей, но потратил деньги совсем на другое.

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1982 года рождения, уроженца Кабардино-Балкарской Республики. Он обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник в 2019 году создал сельскохозяйственный потребительский кооператив по производству молочной продукции, но кооператив никакую деятельность не вел, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Учредителем кооператива стала сожительница обвиняемого, а сам он был избран председателем правления. В ноябре 2020 года мужчина обратился в департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении субсидии в размере 15 млн рублей. При этом он предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, программе развития и приобретении им модульного молочного цеха.

В январе 2021 года деньги были получены, но до продукции дело не дошло. Не было даже отремонтированного помещения под цех. А вот уголовное дело возбуждено было. В ходе следствия на автомобиль и земельный участок обвиняемого наложен арест.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя через Арбитражный суд потребовал от руководителя кооператива «Севастопольский молочный комбинат» Артура Атмурзаева вернуть средства гранта в размере 15 млн рублей. Он должен был приобрести модульный молочный цех для переработки, фасовки и хранения молока, а еще — коров. А.Атмурзаев охотно давал интервью севастопольским телеканалам и обещал обеспечить Севастополь молоком, сыром, сметаной, кефиром и сливочным маслом.

Правда, после проверки как расходуется грант оказалось, что ничего из обещанного даже не начинало реализовываться. К тому же А.Атмурзаев оказался замешанным еще и в других эпизодах мошенничества.