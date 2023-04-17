Старые покрышки никуда не сдать

Как выяснилось, в Севастополе сдать отслужившее свое шины просто некуда! Выкинуть в контейнеры-лодки нельзя, а фирма, вывозившая опасные отходы, здесь больше не работает.

Еще и у шиномонтажных мастерских Севастополя договоренностей на утилизацию старых покрышек нет вообще. «Работа шиномонтажных мастерских вызывает много вопросов. Практически ни у одной организации, занимающейся данной деятельностью, нет договорных отношений на утилизацию шин», — написал вице-губернатор Севастополя Евгений Горлов в своем телеграм-канале.

По его словам, мастерские проверили и «по итогам проверки департаменты городского хозяйства и департамент природных ресурсов и экологии зафиксировали многочисленные нарушения». Всю информацию направили в МВД «для обеспечения штрафных санкций».

Больше с Севастополем не работают

А что делать автомобилистам со старыми покрышками, никто ответить не смог. Чиновники советуют обращаться в компании, которые имеют лицензию на утилизацию шин. Списка таких компаний нет. В пример приводится только одна организация — краснодарская компания «Агентство «Ртутная безопасность». Вот только там говорят, что они с Севастополем больше не работают.

«Мы активно работали с Севастополем — забирали старые покрышки и батарейки. Но недавно мы получили приказ закрыть площадку в городе. Не могу, к сожалению, назвать причины такого решения. А батарейки мы теперь и так не утилизируем, так как в марте прошлого года вышел приказ Ростатома», — сообщили «Севастопольской газете» в компании, выразив надежду на возобновление сотрудничества в обозримом будущем.

Действительно, весной прошлого года начала работать новая схема обращения с токсичными отходами 1-го и 2-го классов опасности. Единым оператором стала структура Росатома — ФГУП «Федеральный экологический оператор». Теперь именно это федеральное предприятие занимается утилизацией батареек.

Батарейки собирают

Впрочем, с их сбором в Севастополе более-менее понятно. Такую ответственность взяла на себя общественная организация «Экопрайд». Сейчас у них есть 25 пунктов сбора, и их число планируется увеличить.

«Буквально до сегодняшнего дня мы их собирали и передавали на перерабатывающий завод в Ярославле совершенно безвозмездно. Но недавно мы выиграли грант, и теперь с мая планируем увеличивать пункты сбора. А вот с шинами, просроченными лекарствами и другими опасными отходами — полная неизвестность», — объяснила председатель СРРО «Экопрайд» Галина Болтогаева.

По ее словам, «Агентство«Ртутная безопасность» и так приезжало в Севастополь примерно раз в полгода, а сейчас и вовсе прекратило сотрудничество.

«В частном порядке горожане сдавали шины на шиномонтаж, это стоило примерно 50 рублей за штуку. Шины отвозили в Симферополь, а сейчас непонятно что делать?! Об этом нужно спрашивать департамент городского хозяйства», — считает Г.Болтогаева.