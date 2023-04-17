С разработчика земли в районе пляжа Учкуевка взыщут ущерб

Ситуацию с незаконной разработкой земли в районе пляжа Учкуевка в очередной раз обсудили 17 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По информации главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, на текущий момент работы там не ведутся благодаря работе органов МВД.

Она напомнила, что изначально Севприроднадзор зафиксировал проведение работ, но поскольку полномочия относятся к ведению федерального экологического надзора, материалы направили в Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора, которое проводит сейчас свои работы во взаимодействии с органами МВД.

— Мы, в свою очередь, аккумулировали информацию от департаментов городского хозяйства, архитектуры и градостроительства, ДИЗО и перенаправили коллегам. Мне известно, что надзорные мероприятия продолжаются! — сообщила Ю.Гаврилова.

На это губернатор Михаил Развожаев поручил продолжить решать вопрос с учетом опыта Языковой балки, когда в итоге было возбуждено уголовное дело по нанесению ущерба государству.

По словам заместителя губернатора Максима Жукалова, инициатором незаконной разработки является физическое лицо. Построенное в результате выполненных работ надо расценивать, как самовольную постройку, и теперь как-то надо приводить в порядок территорию и производить демонтаж.

— Здесь больше вопрос, как обеспечить безопасность. Там они склон срезали, формируя тело дороги, — описал содеянное М.Жукалов.

По всеобщей оценке, о дальнейших действиях можно будет говорить только по завершению контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Черноморо-Азовским управлением Росприроднадзора.

М.Жукалов также напомнил, что согласно ПЗЗ (правила землепользования и застройки), эта территория находится в двух зонах — Р-5 (охраняемый ландшафт) и Р-1 (пляжи).

— По сути, сейчас нужно оценить ущерб и обратиться в суд. Если ущерб значительный, в особо крупных размерах, необходимо возбуждение соответствующего уголовного дела. В случае добровольного возмещения, суд тоже будет принимать решение. По идее, они должны сами все ликвидировать, привести в порядок в соответствие в рекомендациями управления. Если нет, то приводим в порядок мы, а потом затраченные средства в судебном порядке взыскиваем, — подытожил обсуждение М.Развожаев.