С экс-директора инкерманской школы сняты обвинения

Суд оправдал бывшего директора инкерманской школы, которую обвиняли в фиктивном трудоустройстве своего родственника сразу на несколько должностей. Судебное следствие длилось почти два года.

Экс-директора обвиняли в использовании своего служебного положения. Якобы она фиктивно трудоустроила своего родственника на должности и сторожа, и электрика, и дворника. При этом он ничего не делал, но с августа 2018 года по июль 2019 года получил зарплату в общей сложности более 170 тысяч рублей.

«Без малого два года продолжалось судебное следствие, в ходе которого подсудимой прокурором дважды изменялось обвинение. В итоге суд, допросив более 25 свидетелей, тщательно изучив шесть томов уголовного дела, не нашел в ее действиях состава инкриминируемого преступления», — сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда.

Также суд признал за женщиной право на реабилитацию.