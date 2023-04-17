Провели субботник на античной усадьбе

«Теперь каждый посетитель этого места узнает его историю и, мы надеемся, будет уважительней относиться к территории античной усадьбы. А еще мы разместили на стенде фотографии птиц, которые встречаются в Стрелецкой бухте, их автор — Виталий Гирагосов», — написали общественники в социальных сетях.

Они сообщили, что самые отважные из них спустились в древние колодцы и подняли на поверхность горы мусора, также полностью убрали одну из комнат усадьбы от непролазных зарослей ежевики, при этом было обнаружено две доселе неизвестные античные цистерны.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда Президентских грантов.