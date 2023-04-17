Похолодание ожидается на юге России

Дожди и грозы пройдут в регионах юга России и Северного Кавказа во второй половине недели, прогнозируется похолодание, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Характер погоды на юге страны и Северном Кавказе будет определяться Черноморским циклоном. Во второй половине недели в ряде регионов — Крыму, Краснодарском крае и Адыгее, Ростовской области, горах Северного Кавказа — пройдут дожди и грозы. Если в начале недели температура воздуха ожидается около климатической нормы, то с четверга практически везде она станет на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений» — сказал он.

В Севастополе до четверга без осадков, температура воздуха ожидается в районе плюс 13-15 градусов. С четверга, 20 апреля, прогнозируют дожди и похолодание до 10 градусов, с субботы столбики термометров поднимутся до 15-17 градусов. В Ялте во вторник — до 20-21 градуса, в среду с началом дождей — до 17-19 градусов, в четверг — до 12-14 градусов.