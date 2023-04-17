Округов 10, а голосовать за благоустройство просят в 11

В Севастополе в голосовании за объекты благоустройства участвуют 11 муниципальных округов. Правда, в городе всего 10 муниципальных образований.

Никакой загадки нет и нового муниципального округа в Севастополе пока не прибавилось. В списке для выбора МО на сайте 92.gorodsreda.ru все те же 10 округов: Андреевский, Балаклавский, Верхнесадовский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский, Орлиновский, Терновский и Инкерман. Просто их количество неправильно посчитали.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится по 31 мая. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На выбор севастопольцам предлагаются 33 общественных пространства в каждом из муниципалитетов. Из них жители выберут 10 территорий, которые будут отремонтировать в 2024 году. Территории, не выигравшие в прошлые годы, тоже в списке.

Принять участие в голосовании смогут горожане, начиная с 14 лет.